Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: все подробности визита и фото

В понедельник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Встреча проходит накануне переговоров между украинской и американской делегациями.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в Офисе президента. Зеленский прибыл в Джидду, где и пройдет встреча.

Президента в аэропорту встретил наследный принц Мохаммед бин Салман, а также посол Украины в Саудовской Аравии Анатолий Петренко.

Ожидается, что переговоры Зеленского с бин Салманом будут касаться ситуации безопасности, военной помощи и мирных инициатив.

Напомним, завтра, 11 марта состоится встреча делегаций Украины и США. Стороны будут говорить о прекращении войны в Украине.

Американская делегация, которая будет участвовать в переговорах, будет состоять из госсекретаря Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Волтца и близкого к Дональду Трампу спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Виткоффа, который в феврале принимал участие во встрече с россиянами. Вероятно, именно он будет возглавлять переговоры.

Украинскую сторону представит глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров и советник Павел Палиса.

Как сообщал OBOZ.UA:

Владимир Зеленский анонсировал свой визит в Саудовскую Аравию еще на прошлой неделе. Он отметил, что после встречи с наследным принцем, его команда останется в стране для работы с американскими партнерами.

В преддверии своего визита в Саудовскую Аравию президент Владимир Зеленский выразил надежду на результат переговоров с делегацией США. По его словам, это касается и приближения к миру, и продолжения поддержки.

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