США встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии: в CNN раскрыли подробности

На этой неделе в Саудовской Аравии пройдут важные дипломатические встречи с участием представителей США, России и Украины. По данным источника, знакомого с планами, американские чиновники проведут отдельные переговоры с делегациями стран.

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Об этом сообщает CNN. Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о переговорах журналистам на борту Air Force One в воскресенье, 9 марта.

Как вы знаете, в Саудовской Аравии ожидаются большие встречи. Это будет касаться России, но Украина… увидим, сможем ли мы что-нибудь сделать", – сказал он.

Он также выразил надежду, что на этой неделе могут произойти "очень важные события".

Конкретный список участников пока не разглашается, однако известно, что среди американских представителей будет госсекретарь Марк Рубио, который встретится с украинскими коллегами в Джидде.

Переговоры с украинскими представителями проходят на фоне попыток возобновить отношения после скандала в Овальном кабинете. После встречи, на которой Трамп и Венс ругали Зеленского за войну, а украинский лидер дал отпор по нескольким пунктам, высшие чиновники США работают над восстановлением связей.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с США в Саудовской Аравии по установлению мира. Он выразил уверенность, что встреча будет результативной и рассказал, что в украинскую делегацию добавлен еще один участник переговоров – чтобы "украинские интересы были учтены, как нужно".

По данным Bloomberg, РФ готова обсудить с США "временное перемирие в Украине", но руководство оккупантов будет настаивать на установлении "параметров возможной миротворческой миссии" в Украине. Москва не примет присутствие войск НАТО на украинской территории, однако не против того, чтобы "нейтральные" страны, например Китай, размещали свои силы.

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