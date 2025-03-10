"Мы практически готовы": Трамп сказал, может ли возобновить передачу разведданных Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить передачу Украине разведывательных данных. По его словам, США близки к принятию такого решения.

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С таким заявлением он выступил по время общения со СМИ на борту Air Force One в воскресенье, 9 марта, передает Axios. Обмен разведывательными данными был заблокирован Белым домом вместе с другой военной помощью Украине.

"Мы практически уже готовы, действительно, почти готовы", – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли он возможность разблокирования передачи разведданных для украинской стороны.

Как говорится в материале, пауза, которая в основном была сосредоточена на обмене разведданными относительно наступательных операций против России, создала значительные трудности для Сил обороны Украины.

Кроме того, он отметил, что ожидает "хороших результатов от переговоров между делегациями Штатов и Украины, которые запланированы в Саудовской Аравии в начале недели.

Также, по мнению американского президента, Украина все же подпишет соглашение о полезных ископаемых с США. Трамп добавил, что хочет, чтобы Украина "хотела мира".

"И сейчас они (украинцы. – Ред.) не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Но я думаю, что они захотят, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней", – сказал он.

Ранее CNN со ссылкой на слова двух американских чиновников писало, что США продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее Силам обороны защищаться на фронте. В то же время Вашингтон "свернул" обмен любыми разведданными, которые украинские силы могли использовать для ударов по России.

5 марта в США официально подтвердили, что поставки военной помощи Украине и обмен разведданными приостановлены. В Белом доме пообещали, что Трамп рассмотрит возобновление поставок, когда "на стол будут положены некоторые меры укрепления доверия".

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтс и директор ЦРУ Джон Ретклифф отметили, что пауза может быть недолгой, если президент "будет доволен" тем, что Украина делает шаги к переговорам по прекращению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW оценили, что отсутствие разведданных от Вашингтона повредит способности Украины защищаться от российских обстрелов и наносить дальние удары по военным объектам в РФ.

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