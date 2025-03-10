Режим тишины на море и запрет ударов: что будет предлагать Украина во время переговоров в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии на встрече с представителями США, которая запланирована на 11 марта, украинская делегация предложит установить так называемый режим тишины на море и запрет на дальнобойные удары. Также Украина будет настаивать на освобождении пленных.

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Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на источник. "Это реально воплотить быстро и проконтролировать", – объяснил собеседник.

Также в СМИ есть информация, что Киев готов подписать соглашение о редкоземельных ископаемых во время встречи.

Напомним: 7 марта президент Владимир Зеленский заявлял, что первыми шагами для установления мира должен быть запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб, а также тишина на море.

"Первыми шагами для установления реального мира должно быть принуждение единственного источника этой войны, то есть России, к прекращению именно таких ударов против жизни. И это реально проконтролировать. Тишину в небе – запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишину на море – реальную гарантию нормального судоходства", – говорил он.

10 марта Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. После этого – 11 марта – украинские чиновники проведут переговоры с американскими коллегами.

США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Украинскую сторону представят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров и советник Павел Палиса.

Рубио 10 марта уже прибыл в Саудовскую Аравию. Там он заявил, что на переговорах с украинской стороной надеется "решить" вопрос о прекращении помощи США Киеву.

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, РФ готова обсудить с США "временное перемирие в Украине", но руководство оккупантов будет настаивать на установлении "параметров возможной миротворческой миссии". В Саудовской Аравии американская делегация отдельно встретится с россиянами – на переговорах с Украиной их не будет.

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