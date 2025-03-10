Украине придется пойти на уступки России касательно земли, – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина должна будет уступить свои территории в случае принятия любого мирного соглашения. Это касается земель, которые Россия захватила с 2014 года.

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РФ тоже придется идти на определенные уступки. Об этом Рубио сказал 10 марта, направляясь на переговоры с украинскими чиновниками в Саудовскую Аравию, передает The New York Times.

"Самое важное, с чем мы должны уехать отсюда, – это сильное ощущение того, что Украина готова делать сложные вещи, как и россиянам придется делать сложные вещи, чтобы положить конец этому конфликту или по крайней мере приостановить его каким-то образом", – заявил он.

Рубио отказался рассказать о деталях потенциального соглашения, но дал понять, что уступки с обеих сторон будут являться центральным элементом дипломатии.

"Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень тяжело в любой приемлемый промежуток времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – сказал политик.

Он добавил, что в ходе предстоящих переговоров с Москвой необходимо определить, чем Россия готова уступить. "Мы не знаем, насколько они на самом деле далеки друг от друга", – отметил государственный секретарь.

По словам Рубио, американская и украинская стороны, скорее всего, обсудят возобновление военной помощи во время встреч во вторник. Позиция США по этому вопросу может измениться, если он будет верить, что Украина серьезно привержена достижению мира.

"Я могу вас заверить, что мы не будем оказывать военную помощь россиянам", – подчеркнул чиновник.

Госсекретарь также сказал, что считает перспективным предложение относительно частичного прекращения огня, вероятно, высказанное украинской стороной, передает BBC.

"Я не говорю, что только этого достаточно, но это та уступка, которую вам нужно было бы увидеть, чтобы положить конец конфликту", – сказал Рубио.

Так он прокомментировал сообщения СМИ, которые со ссылкой на источники писали, что Киев предложит воздушное и морское перемирие с Россией во время переговоров во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии разработали мирный план для Украины. Документ, представленный Женевским центром политики безопасности, подробно описывает шаги и технические аспекты прекращения огня на фронте протяженностью более 1200 км.

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