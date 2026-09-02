'Должна быть ответственность': Зеленский требует принять кадровые решения в отношении участников перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на перестрелку между отдельными подразделениями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки, которая произошла 2 сентября в Киеве. Глава государства заявил, что все обстоятельства инцидента должны быть тщательно установлены, а в отношении его участников должны быть приняты кадровые решения.

Видео дня

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

Обстоятельства инцидента проверят прокуратура и ГБР

Президент сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным прокурором Русланом Кравченко.

По его словам, Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований должны выяснить все детали того, что произошло между представителями двух украинских спецслужб.

"Будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация шаг за шагом", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства назвал ситуацию, произошедшую в столице, "абсолютно позорной".

Новость дополняется...