"Должна быть ответственность": Зеленский требует принять кадровые решения в отношении участников перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве. Видео
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Президент Владимир Зеленский отреагировал на перестрелку между отдельными подразделениями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки, которая произошла 2 сентября в Киеве. Глава государства заявил, что все обстоятельства инцидента должны быть тщательно установлены, а в отношении его участников должны быть приняты кадровые решения.
Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.
Обстоятельства инцидента проверят прокуратура и ГБР
Президент сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным прокурором Русланом Кравченко.
По его словам, Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований должны выяснить все детали того, что произошло между представителями двух украинских спецслужб.
"Будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация шаг за шагом", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства назвал ситуацию, произошедшую в столице, "абсолютно позорной".
Новость дополняется...