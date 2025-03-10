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Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии – The Times

Марина Лисничук
Новости политики
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Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии – The Times

Советник премьера Британии по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл ездил в Украину для консультирования относительно проведения переговоров с США, которые пройдут в Саудовской Аравии. Он стремился предоставить президенту Владимиру Зеленскому инструкции с целью избежать повторения "катастрофической ссоры" в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.

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Визит состоялся в минувшие выходные, сообщает издание The Times. Аналитики предположили, что Пауэлл посоветовал украинскому лидеру дать понять, что он реагирует на просьбы американцев, чтобы в дальнейшем подчеркнуть республиканцу, что именно Россия является главным препятствием на пути к миру.

По данным издания, британский премьер Кир Стармер также пытается убедить президента США возобновить обмен разведданными с Украиной после того, как на прошлой неделе он был резко прекращен, что может помешать Силам обороны защитить города от российских ударов.

Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии – The Times

"Британия надеется, что удастся убедить Трампа отменить его решение об обмене разведданными. Это считается более срочным и осуществимым, чем возобновление военной помощи, которую США также приостановили", – говорится в сообщении.

Там добавили, что в выходные Стармер говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который на этой неделе посетит Вашингтон. Они обсуждали необходимость возобновить обмен разведданными с Киевом. Пауэлл также настаивал на этом перед американским коллегой Майком Уолтцем.

Президент Украины в понедельник, 10 марта, прилетит в Саудовскую Аравию, где встретится с лидером страны Мухаммедом бин Салманом перед переговорами между украинскими и американскими официальными лицами. Сам он не будет на переговорах. Великобритания не будет участвовать в этих переговорах, а британские чиновники отправятся в Саудовскую Аравию только по просьбе Киева.

Отметим, что в состав украинской делегации вошли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и, как анонсировал накануне президент, "еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины". В частности, замруководителя ОПУ Павел Палиса – боевой командир с позывным "Хантер", участник российско-украинской войны.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры Украины и США состоятся во вторник, 11 марта, в городе Джидда. Основной их темой станет путь к миру, стороны планируют обсудить двусторонние отношения и стратегическое партнерство. Представителей страны-агрессора РФ на этой встрече не будет.

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