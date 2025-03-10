Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии – The Times

Советник премьера Британии по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл ездил в Украину для консультирования относительно проведения переговоров с США, которые пройдут в Саудовской Аравии. Он стремился предоставить президенту Владимиру Зеленскому инструкции с целью избежать повторения "катастрофической ссоры" в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.

Видео дня

Визит состоялся в минувшие выходные, сообщает издание The Times. Аналитики предположили, что Пауэлл посоветовал украинскому лидеру дать понять, что он реагирует на просьбы американцев, чтобы в дальнейшем подчеркнуть республиканцу, что именно Россия является главным препятствием на пути к миру.

По данным издания, британский премьер Кир Стармер также пытается убедить президента США возобновить обмен разведданными с Украиной после того, как на прошлой неделе он был резко прекращен, что может помешать Силам обороны защитить города от российских ударов.

"Британия надеется, что удастся убедить Трампа отменить его решение об обмене разведданными. Это считается более срочным и осуществимым, чем возобновление военной помощи, которую США также приостановили", – говорится в сообщении.

Там добавили, что в выходные Стармер говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который на этой неделе посетит Вашингтон. Они обсуждали необходимость возобновить обмен разведданными с Киевом. Пауэлл также настаивал на этом перед американским коллегой Майком Уолтцем.

Президент Украины в понедельник, 10 марта, прилетит в Саудовскую Аравию, где встретится с лидером страны Мухаммедом бин Салманом перед переговорами между украинскими и американскими официальными лицами. Сам он не будет на переговорах. Великобритания не будет участвовать в этих переговорах, а британские чиновники отправятся в Саудовскую Аравию только по просьбе Киева.

Отметим, что в состав украинской делегации вошли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и, как анонсировал накануне президент, "еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины". В частности, замруководителя ОПУ Павел Палиса – боевой командир с позывным "Хантер", участник российско-украинской войны.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры Украины и США состоятся во вторник, 11 марта, в городе Джидда. Основной их темой станет путь к миру, стороны планируют обсудить двусторонние отношения и стратегическое партнерство. Представителей страны-агрессора РФ на этой встрече не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!