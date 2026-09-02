Больше укрытий и пересмотр комендантского часа: Зеленский объяснил, как будут действовать желтый и красный уровни оповещения. Видео

В Украине будет введена новая система оповещения об угрозах российских ударов. Существующая система в виде "сирены, которая одинаково сигнализирует обо всех типах воздушных угроз", на сегодняшний день считается "устаревшей", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом глава государства рассказал 2 сентября во время уже традиционного обращения к стране. Президент сослался на соответствующий доклад премьер-министра Сергея Корецкого.

Обновление системы воздушной тревоги

"Сегодня премьер-министр Корецкий предложил вполне конкретные изменения, которые назрели. Во-первых: мы введем более четкое определение угроз. Сирена, которая одинаково сигнализирует обо всех типах воздушных угроз, на данном этапе войны является устаревшей. Нужно конкретно обозначать, что угрожает и как реагировать людям, бизнесу, государственным структурам, местным властям", – рассказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что механизм нового реагирования был ранее разработан "совместно с военными и ГСЧС Украины".

"Будут обозначаться два уровня угрозы: желтый и красный. Должно быть обновлено звуковое предупреждение об угрозе. При желтом уровне должны быть обеспечены такие условия, чтобы города не останавливались. Соответственно, в Киеве будет больше возможностей в работе метро. Больше общественного транспорта – это ответственность городских властей, и на уровне городских властей есть подтверждение, что они готовы это обеспечить", – пояснил глава государства.

Убежища и комендантский час

Глава государства намекнул, что пока все конкретные изменения касаются только Киева. В том числе – пересмотр формата воздушных тревог и изменений комендантского часа.

"Сейчас необходимо пересмотреть формат и временные рамки комендантского часа, чтобы и у людей, и у бизнеса было больше возможностей работать и делать необходимое. Важно, чтобы и в других городах нашей страны также провели анализ того, как на самом деле работает комендантский час и стоит ли пересмотреть алгоритмы реагирования в городах и общинах на существующие угрозы", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, правительство "будет максимально сотрудничать как с предпринимателями, так и с областными и местными властями, чтобы решения и меры реагирования были максимально актуальными".

"Я попросил премьер-министра подготовить для бизнеса такие программы, которые позволят максимально быстро обеспечить больше модульных и мобильных укрытий. Городские администрации тоже должны выполнить свою часть этой работы. Должно быть больше укрытий различного формата. Нужно действовать так, чтобы у людей была защита", – подчеркнул президент.

Помощь бизнесу

"Сегодня мы беседовали с представителями украинского бизнеса – именно с теми, кто решает самые сложные логистические задачи, кто обеспечивает наибольшие объемы поставок. Мы договорились о расширении необходимых программ поддержки, чтобы в нашей стране было достаточное обеспечение населения. Конечно, всем сейчас нелегко, но шаги, которые можно предпринять, абсолютно четкие. И, в частности, расширение нашей программы кредитов "5-7-9" – реальное расширение, чтобы бизнес мог воспользоваться программой, прежде всего логистический", – добавил глава государства.

Президент пообещал "еженедельно фиксировать текущие потребности украинского бизнеса", прежде всего "потребности логистики, поставок в города и громады", чтобы "решать все возникающие вопросы".

Перестрелка между своими

Отдельно Владимир Зеленский отреагировал на перестрелку между подразделениями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки, которая произошла 2 сентября в Киеве. Глава государства заявил, что все обстоятельства инцидента должны быть тщательно установлены, а в отношении его участников должны быть приняты кадровые решения.

По словам президента,"это абсолютно позорная ситуация".

"Мы беседовали с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация шаг за шагом. Должна быть ответственность, в том числе – кадровые решения руководителей спецслужб в отношении участников случившегося, и должны быть проведены внутренние расследования в обеих службах. Стрелять здесь, в Украине, можно только по российским оккупантам для защиты Украины", – пояснил президент.

Что предшествовало

В ночь на 2 сентября в Днепровском районе Киева произошла перестрелка между представителями СБУ и ГУР. По версии СБУ, ее спецназовцы сорвали теракт, организованный ФСБ РФ.

Что касается воздушной тревоги и укрытий – Сергей Корецкий ранее рассказывал о подготовке мер реагирования на изменение российской тактики ударов, в частности об использовании дронов для подрыва гражданской жизни и экономической активности.

Систему оповещения планируют обновить так, чтобы люди четко понимали, на какую именно угрозу и как нужно реагировать. Базовый желтый уровень будет объявляться в случае налета дронов, а красный — в случае ракетной опасности, в частности угрозы баллистических атак, а также массированных ударов.

Генеральный штаб и Воздушные силы ВСУ совместно с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС еженедельно будут определять показатели, по которым будут устанавливаться соответствующие уровни угрозы.

Также прорабатывается более четкая географическая дифференциация тревог, чтобы сигнал об опасности и соответствующие меры реагирования применялись именно в тех районах, где существует объективная угроза.

Как будет работать бизнес во время "желтого" уровня, как изменится работа транспорта, как будут пересматриваться алгоритмы реагирования и т. д. — читайте здесь.

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