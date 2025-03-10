Зеленский принес извинения Трампу за инцидент в Овальном кабинете, – Виткофф

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед Дональдом Трампом за инцидент в Овальном кабинете. Он послал ему письмо с извинением.

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Об этом сообщил спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Он также отметил, что этот шаг важен для стабилизации отношений между двумя странами.

"Зеленский прислал письмо президенту. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я считаю, что это был важный шаг", – рассказал журналистам Стив Виткофф.

Он также добавил, что было много дискуссий между командами США, Украины и Европы, которые также касаются того, что произошло тогда в Овальном кабинете.

Напомним, ранее Трамп во время исторической речи в Конгресс США уже утверждал, что получил "письмо" от Зеленского. Однако тогда как пояснила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, на самом деле речь шла о сообщении президента в соцсети X.

Ранее сообщалось, что после скандальной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля представители команды последнего вели негласные разговоры с главой нашего государства. Представители новой администрации президента США убеждали Зеленского в важности стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее.

Напомним, что в США провели опрос, кто несет ответственность за ссору в Овальном кабинете. Половина опрошенных назвали виновником Трампа, чуть больше 40% обвиняют Венса, вину Зеленского в скандале рассмотрели только 4% участников опроса.

В CNN считают, что целью скандала в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля была дискредитация Зеленского и устранение препятствий в его лице для того, что команда Трампа планирует делать дальше. Издание Bild также писало, что конфликт был намеренно спровоцирован администрацией президента США.

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