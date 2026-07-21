Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в июле в Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России, в ходе которой обсуждалось прекращение войны РФ против Украины.

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Об этом он заявил 21 июля во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. По словам Алиева, азербайджанские власти не были причастны к организации этих переговоров.

Алиев подтвердил информацию, ранее появившуюся в СМИ, и отметил, что встреча проходила без ведома официального Баку. Он подчеркнул, что не может комментировать содержание переговоров, поскольку представители Азербайджана на них не присутствовали. В то же время президент заявил: "Данные об авиаперелетах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась".

Что сказал Алиев

По словам президента Азербайджана, встреча проходила с 12 по 14 июля. Он также заявил, что если её целью было содействие прекращению войны между Россией и Украиной, то такую инициативу можно только приветствовать.

По информации СМИ, в состав неофициальной делегации из Германии вошли бывший руководитель аппарата экс-канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.

С российской стороны, как сообщается, присутствовали председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека Валерий Фадеев и председатель совета директоров "Газпрома", бывший вице-премьер РФ Виктор Зубков.

Реакция Берлина

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство страны не имеет отношения к этой встрече. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что ему ничего не известно о проведении таких переговоров.

Таким образом официальный Берлин отмежевался от сообщений о контактах бывших немецких чиновников с представителями России в Баку.

Что предшествовало

В предыдущие годы российско-украинской войны со стороны стран Европейского Союза неоднократно звучали предупреждения о подготовке масштабных жестких санкций, которые будут применены в качестве рычага давления, если Путин откажется от участия в мирных переговорах.

При этом в сентябре 2025 года канцлер Германии признавал, что нынешние возможности Европы оказывать давление на Россию с целью прекращения войны в Украине ограничены. По его словам, европейцы не могут самостоятельно заставить кремлевского диктатора Путина остановить войну.

Также Мерц еще полгода назад предположил, что российско-украинская война затянется. В то же время, по его мнению, полномасштабную войну, развязанную Россией, необходимо прекратить, но нельзя делать это любой ценой.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и ее союзников есть "окно возможностей", которое продлится два месяца. Это необходимо для того, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте лично не в состоянии понять логику действий российского диктатора Владимира Путина.

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