"Он плохо себя чувствует": Рютте рассказал, что могло бы заставить Путина сесть за стол переговоров

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте лично не в состоянии понять логику действий российского диктатора Владимира Путина. Понятно, что для Запада лучшим исходом войны в Украине стали бы немедленные мирные переговоры с Москвой. Однако что именно могло бы заставить главаря Кремля согласиться на мирные переговоры, генсек НАТО не понимает.

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В конце концов, именно поэтому "32 лидера Альянса твердо обязались продолжать поддержку Украины", сказал Марк Рютте. Так он 8 июля, в ходе саммита НАТО в Анкаре, ответил на вопрос о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией.

Голова диктатора

"Я давно перестал пытаться понять, что происходит в голове Путина. Я знаю, что Путин находится в ужасном положении. Экономика идет плохо. Он теряет около 30–35 тысяч человек в месяц и готов жертвовать таким количеством своих людей. На передовой у него были определенные успехи в начале этого года, но теперь это – тупик. Он чувствует себя плохо", – в частности, сказал глава НАТО.

Все это должно было побудить Кремль самому искать путь к переговорам, но почему-то до сих пор не побуждает.

Генсек Альянса подчеркнул: НАТО "может и будет полезно" в организации переговоров, но попросил позволить лично ему "не прогнозировать, что происходит в голове Путина".

"Сегодня 32 лидера твердо обязались продолжать поддержку Украины, и это, на мой взгляд, абсолютно актуально и важно", – отметил Марк Рютте.

Саммит в Анкаре

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля на саммите НАТО в турецкой Анкаре президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Американский лидер пообещал, что США предоставят Украине лицензии на производство ракет Patriot.

В целом на саммите страны НАТО согласовали долгосрочный пакет военной поддержки Украины, который предусматривает выделение не менее 140 млрд евро в течение 2026–2027 годов. Уже гарантировано, что в следующем году Киев получит 70 млрд евро на вооружение, военную помощь и подготовку военных.

В итоговой декларации саммита Украина впервые официально признана на уровне Альянса как страна, вносящая вклад в трансатлантическую безопасность.

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