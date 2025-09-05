'Мы зависим от помощи американцев': Мерц признал, что Европа не в состоянии оказать достаточное давление на Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нынешние возможности Европы оказать давление на Россию для прекращения войны в Украине ограничены. По его словам, европейцы не могут самостоятельно заставить кремлевского диктатора Владимира Путина остановить войну.

Поэтому они в значительной степени зависят от помощи США. Об этом Мерц рассказал в интервью СМИ.

"Конечно, я также признаю ограниченные возможности действий, доступные европейцам, включая европейскую часть НАТО. А потом мы можем коротко рассмотреть войну в Украине. Мы, европейцы, сейчас не в состоянии, и это меня беспокоит, мы сейчас не в состоянии оказать достаточное давление на Путина, чтобы он прекратил эту войну. Мы зависим от помощи американцев", – сказал он.

Канцлер ФРГ также отметил, что Китай, Индия, Бразилия и ряд других государств даже открыто взаимодействуют с Россией. Он обратил внимание на формирование нового партнерства в так называемом шанхайском формате, что, по его мнению, усиливает сложность международной ситуации.

"Мы видим, что Китай, Индия, Бразилия и другие страны мира даже открыто взаимодействуют с Россией. Формируется новое партнерство с так называемым шанхайским форматом. Поэтому меня это беспокоит, и я признаю это, то, что мы, как европейцы, сейчас не играем ту роль в мире, которую мы на самом деле хотим играть и которую мы должны играть, чтобы обеспечить надлежащую защиту наших интересов. И поэтому я так привержен этому, даже несмотря на то, что это иногда критикуют внутри страны. Но канцлер Германии не выполнил бы своей задачи, если бы не искал одинаково путей во внешней политике, европейской политике и внутренней политике, чтобы наша страна могла и дальше жить в свободе, мире и процветании", – пояснил он.

Напомним, в четверг, 4 сентября, в Париже состоялся очередной саммит "коалиции желающих" ("коалиция решительных"), в котором приняли участие представители 38 стран, в том числе и президент Владимир Зеленский. Встреча была посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после чего ее участники позвонили президенту США Дональду Трампу.

Очередное заседание "коалиции желающих" уже традиционно возглавили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Также на встрече присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По итогам встречи лидеров "коалиции желающих" 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели пресс-конференцию, на которой озвучили ключевые договоренности и планы коалиции по поддержке Украины. Макрон подчеркнул, что коалиция прошла долгий путь и сейчас полностью готова к действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп резко отреагировал на закупку российской нефти Венгрией и Словакией. Эти страны обращались к президенту США с жалобами после того, как Украина начала принимать меры против российского нефтетранзита.

