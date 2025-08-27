Мерц: войну в Украине нужно прекратить, но не любой ценой

Полномасштабную войну, развязанную Россией, необходимо прекратить, но нельзя делать это любой ценой. Капитуляция Украины всего лишь даст кремлевскому диктатору Владимиру Путину время на подготовку нового нападения.

Об этом напомнил канцлер Германии Фридрих Мерц. 27 августа он посетил Кишинев по случаю празднования 34-летней годовщины независимости Молдовы. На совместной с президентом Майей Санду и лидерами ЕС пресс-конференции политик высказался о ситуации в соседней Украине.

Войну необходимо прекратить, но "не любой ценой", подчеркнул глава немецкого правительства.

"Мы не хотим капитуляции Украины. Такая капитуляция лишь выиграет время для России, а Путин воспользуется им для подготовки к следующей войне", – предупредил он.

Также Мерц поддержал проевропейский курс Молдовы и указал на достигнутый прогресс страны. Он подчеркнул, что "это не следует принимать как должное, поскольку все могло бы повернуться совсем иначе", упомянув продолжающуюся агрессию Москвы против Киева.

Канцлер заверил, что "дверь в Европейский союз открыта" для Молдовы. Он пообещал государству "продолжать поддержку на этом пути по мере своих возможностей", в том числе отправив немецких экспертов для консультаций относительно реформ.

Гражданам Молдовы Мерц сказал, что Европа останется с ними "в сохранении вашей свободы и суверенитета", отметив обеспокоенность Кишинева агрессивной позицией России и попытками вмешаться во внутренние процессы страны.

Что предшествовало

Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз и, в частности, Германия еще никогда не прилагали "больших дипломатических усилий, чем за последние три недели" для прекращения войны в Украине. Однако глава немецкого правительства предостерег, что ожидание мира требует терпения.

"Мы на десятикилометровом участке, с которого, возможно, преодолели первые 200 метров", – сделал аналогию он.

Федеральный канцлер Германии отдал должное президенту США Дональду Трампу за то, что тот убедил Путина задуматься о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но Мерц сомневается, что у диктатора хватит смелости решиться на такую встречу.

Как ранее писал OBOZ.UA, 13 августа Зеленский встречался с Мерцом в Германии. После этого была проведена совместная видеоконференция с европейскими политиками и Дональдом Трампом.

