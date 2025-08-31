'О введении войск речь не идет': Мерц заявил, что война в Украине будет продолжаться еще долго

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что говорить о размещении наземных войск в Украине еще слишком рано. Он предположил, что российско-украинская война затянется.

Об этом политик сказал в интервью ZDF. Фрагменты разговора были опубликованы 31 августа.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщил глава правительства ФРГ, в настоящее время обсуждаются гарантии, которые Киев может получить в случае прекращения огня. Только тогда "многие вещи" могут быть реализованы, поэтому в настоящее время не стоит говорить о присутствии иностранных сухопутных войск на украинской территории.

"О наземных войсках в Украине сейчас никто не говорит", – подчеркнул он.

Сроки завершения полномасштабной войны

На вопрос, надеется ли он на достижение режима тишины в следующем году, Мерц ответил: "Я не теряю надежды, что мы сможем этого добиться. Но и не питаю никаких иллюзий".

Канцлер не исключает, что война затянется надолго. Партнеры пытаются ускорить процесс, но делать это путем капитуляции Киева нельзя.

"Мы пытаемся закончить ее как можно скорее. Но, конечно, не ценой капитуляции Украины", – заверил Мерц.

Как высказался он, война может завершиться уже завтра – если Украина капитулирует, сдастся и потеряет независимость. "Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А еще через день – наша. Это не вариант", – подчеркнул канцлер Германии.

