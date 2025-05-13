'Укрзалізниця', саммит и прогулки по Киеву: Макрон опубликовал видеоролик о своем визите в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 мая приезжал в Киев на встречу "коалиции желающих" с другими европейскими коллегами. Политик опубликовал ролик об этой поездке, показав свой путь в Украину и немного закулисья.

Видео дня

Соответствующие кадры Макрон обнародовал на своей странице в соцсети Х. Сначала он ехал французским поездом – на видео можно услышать, как он уточняет время прибытия и желает всем спокойной ночи, а затем пересел на поезд "Укрзалізниці".

Там же французский лидер встретился с британским премьером Киром Стармером.

Уже в Киеве Макрон позвонил президенту США Дональду Трампу.

"Привет, Дональд. Могу я позвонить тебе через две минуты с Зеленским? Он принял то, что ты предложил в своем послании, то есть прекращение огня на 30 дней. Так что он готов объявить об этом. Я перезвоню тебе через две минуты с остальными", – сказал президент Франции.

Он также показал кадры встречи "коалиции желающих" и прогулки по Киеву вместе с Владимиром и Еленой Зеленскими, Стармером, Мерцом и Туском.

"Мир и свобода Европы поставлены на карту здесь, в Киеве. Что мы будем делать дальше? Мы только что решили поддержать прекращение огня, которое начнется в следующий понедельник и продлится 30 дней, чтобы построить этот прочный и длительный мир.

В случае нарушения этого перемирия будут подготовлены и скоординированы между европейцами и американцами массированные санкции", – говорит Макрон в видео.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На киевском железнодорожном вокзале их встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак.

В украинской столице прошла большая встреча представителей стран Европейского Союза, Великобритании и украинской власти. Во время работы европейские лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах.

Зеленский и европейские лидеры после саммита в Киеве совместно позвонили президенту США Дональду Трампу. Беседа была "плодотворной" и посвящена усилиям по достижению мира.

Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской лидеры европейских стран посетили Майдан Независимости и почтили память людей, погибших от рук России. Также политики прогулялись по центру Киева. Они возложили цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!