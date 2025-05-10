Зеленский, Макрон и Стармер после заседания 'коалиции желающих' прогулялись по центру Киева. Фото и видео

В субботу, 10 мая, в Киеве состоялась встреча "коалиции желающих", на которую приехали президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер. После переговоров французский и британский лидеры прогулялись по центру украинской столицы с президентом Владимиром Зеленским.

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Они возложили цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади, почтив память погибших украинских воинов. Макрон и Стармер отметили героизм и мужество украинцев, которые отдали свои жизни в борьбе против российской агрессии, сообщили в Офисе президента.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер также осмотрели выставку уничтоженной российской военной техники, а затем прошлись по улице к Софийскому собору.

Лидеров все время сопровождала экскурсовод, которая рассказала о прошлом и настоящем украинской столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая в Киеве прошла большая встреча представителей стран Европейского Союза, Великобритании и украинской власти. В ходе работы европейские лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах.

Зеленский и европейские лидеры после встречи в Киеве совместно позвонили президенту США Дональду Трампу. Беседа была "плодотворной" и посвящена усилиям по достижению мира.

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