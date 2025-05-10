"Почтили воинов, которые отдали жизнь за свободу": Зеленский показал встречу на Майдане в Киеве с лидерами ЕС. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами почтил память погибших за Украину защитников. Они поставили лампадки к народному мемориалу памяти на Майдане независимости.

Видео дня

Глава государства с первой леди Еленой Зеленской встретил в центре Киева главу польского правительства Дональда Туска, нового канцлера Германии Фридриха Мерца, британского премьер-министра Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона. Соответствующее видео показал президент в своих соцсетях.

"Почтили память воинов, которые отдали свои жизни за нашу свободу, за независимость Украины. Вечная слава и благодарность героям — тем, кого уже нет рядом, но кто навсегда с нами. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину", – отметил Зеленский.

Высокопоставленные европейские политики, которые примут участие в ряде встреч в рамках "коалиции желающих", встретились с президентом Украины на Майдане независимости, неподалеку от народного мемориала памяти.

"Помним и чтим подвиг павших украинских воинов", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 10 мая в Киев прибыли лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании. На киевском железнодорожном вокзале политиков встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!