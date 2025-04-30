Украина в Лондоне согласилась на 22 конкретных предложения США по урегулированию войны, – Келлог

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что во время переговоров в Лондоне 23 апреля Штаты представили Украине 22 "конкретных условия" для урегулирования войны с Россией. Киев якобы на них согласился.

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Об этом он сказал Fox News в среду, 30 апреля. По его словам, сначала следует достичь полного прекращения огня как минимум на 30 дней. Это, по мнению Келлога, должно "остановить убийства" и привести к мирному договору.

"У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились. Прежде всего, чего они хотят, и что они имеют, – это полное прекращение огня, которое ведет к мирному договору. Я имею в виду комплексную морскую, воздушную и наземную составляющую в течение по меньшей мере 30 дней. Почему 30 дней важны? Потому что это может привести к постоянной мирной инициативе. А причина, почему 30 дней важны, потому что они останавливают убийства. Именно это хочет сделать президент Трамп", – сказал он.

По его словам, не все пункты этого списка понравились украинской стороне, но "это нормально, ведь в переговорах никому не нравится окончательная позиция".

"Однако мы находимся в достаточно комфортном положении по отношению к нашим украинским партнерам. Они осознают, что в этой ситуации мы на правильном пути", — отметил Келлог.

Накануне Келлог призвал российского диктатора Путина признать изменение ситуации в пользу Украины. По его словам, за последние полтора года РФ не добилась серьезных успехов на фронте, потеряла сотни тысяч солдат и не выигрывает эту войну.

Кроме того, американский спецпредставитель назвал "абсурдом" оглашение Путиным так называемого трехдневного перемирия в честь 9 мая. Он подчеркнул, что Трамп пытается достичь долгосрочного, по меньшей мере, 30-дневного прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 апреля в Лондоне состоялась встреча украинской делегации с Китом Келлогом, специальным представителем президента США Дональда Трампа по Украине. В частности стороны договорились продолжать диалог и регулярные контакты.

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