"Россия не выиграет эту войну": Келлог посоветовал Путину "осознать изменение обстоятельств" в пользу Украины

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог призвал российского диктатора Владимира Путина признать изменение ситуации в пользу Украины. По его словам, за последние полтора года Россия не добилась серьезных успехов на фронте, потеряла сотни тысяч солдат и не выигрывает эту войну.

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Об этом генерал-лейтенант в отставке Келлог сказал в эфире Fox News. Он отметил, что Москва не достигла никакого весомого прорыва на фронте, двигаясь "на метры, а не на мили", тогда как украинцы воюют ожесточенно на своей земле. При этом реальность кардинально отличается от риторики российского руководства о якобы победе в войне.

"Россия не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не добилась никаких серьезных успехов… Они потеряли сотни тысяч солдат, двигаются на метры, а не на мили. И украинцы воюют на своей собственной земле. Они воюют отчаянно. Поэтому, когда Россия говорит, что они побеждают, это не так", — отметил Келлог.

По словам спецпредставителя Трампа, Путину нужно понять изменение обстоятельств, поскольку Украина находится в хорошей позиции. В то же время, Европа активизирует и создает силы поддержки независимо от участия США, в частности под руководством Великобритании и Франции. Эти страны готовы усилить помощь Украине в случае необходимости, подчеркнул Келлог.

Военный путь не даст победы ни одной стороне, считает бывший военный, и только дипломатия способна завершить войну. Келлог отметил, что Киев это уже понимает, а Москве тоже следует осознать реальность.

"И я думаю, что украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И я думаю, что россияне должны это понять", — подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 апреля в Лондоне состоялась встреча украинской делегации с Китом Келлогом, специальным представителем президента США Дональда Трампа по Украине. В частности стороны договорились продолжать диалог и регулярные контакты.

Также Келлог назвал "абсурдом" объявление главой Кремля Владимиром Путиным так называемого трехдневного перемирия в честь 9 мая. Он подчеркнул, что Трамп пытается достичь долгосрочного, по меньшей мере, 30-дневного прекращения огня.

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