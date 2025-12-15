В Берлине завершились переговоры Зеленского с американской делегацией: какие вопросы были ключевыми

В понедельник, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский возобновил переговоры с посланцами президента США Дональда Трампа в Берлине после того, как американская сторона заявила о "значительном прогрессе" в прекращении войны в Украине. Сейчас встреча подошла к концу.

Об этом сообщает агентство Reuters. На встрече также присутствуют европейские лидеры, которые обсуждают ключевые вопросы мирного процесса конца войны.

Что обсуждали

Как заявил президент Финляндии Александр Стубб, в Хельсинки неуверенно оценивают проведение переговоров.

"Я думаю, что мы находимся на критическом этапе мирных переговоров. И в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо в течение этих четырех лет", – сказал финский президент.

Стубб добавил, что стороны работают над тремя основными документами: рамочным планом из 20 пунктов, одним из которых являются гарантии безопасности для Киева, а третий пункт посвящен восстановлению Украины.

В то же время, как говорится в материале, переговоры проходят в начале решающей недели для Европы, когда в четверг на саммите ЕС будет решено, может ли ЕС гарантировать выдачу Украине огромного кредита за счет замороженных активов российского Центробанка.

Отмечается, что глава Кремля Владимир Путин неоднократно требовал от Украины официально отказаться от вступления в НАТО, вывести ВСУ с подконтрольной части Донецкой области, провозгласить нейтралитет и дать запрет на размещение иностранных войск.

В то же время глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что захват украинского Донбасса "не будет конечной целью Путина".

"Мы должны понимать, что если он получит Донбасс, то крепость падет, и тогда они точно перейдут к захвату всей Украины. Если Украина уйдет, то другие регионы также окажутся в опасности", – говорит она.

Напомним, Зеленский отметил, что главными для него являются справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России. Он заявил, что диалог будет продолжаться в ближайшее время с различными международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

