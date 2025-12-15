'Диалога было достаточно': Зеленский заявил о разных позициях Украины и США по территориям

В переговорах между Украиной и США по окончанию российско-украинской войны остаются сложные, болезненные вопросы, такие как вопрос территорий. Единого решения еще нет – у сторон разные позиции по этому поводу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который 15 декабря в Берлине провел совместный брифинг с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Видео опубликовано пресс-службой ОП в YouTube.

Киев надеется, что Вашингтон как посредник будет искать "хоть какой-то консенсус"

Глава государства рассказал о ходе мирных переговоров, которые продолжаются 14 и 15 декабря в столице ФРГ с представителями Вашингтона.

"Конечно, не все вопросы просты. Есть сложные вещи, в частности те, которые касаются территорий", – признал президент, отметив, что решение таких вопросов должно быть справедливым.

"Диалога по территориям было достаточно. И мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно. Но я думаю, что коллеги услышали мою лично позицию. Я очень рад, что я мог лично передать ее", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что "все готовы работать продуктивно", чтобы найти решения, которые приблизят реальное окончание войны и которые будут уважать Украину.

"Будут сегодня еще встречи", – сообщил Зеленский.

Позже, отвечая на журналистские вопросы, президент сказал о "прогрессе по многим вопросам". Однако неясно, как эти результаты будет воспринимать сторона агрессии – Российская Федерация. "Важно, что мы были услышаны", – заявил он.

По словам президента, некоторых деструктивных пунктов в мирном плане уже нет. "Есть некоторые вещи, которые, на мой взгляд, деструктивные и точно не помогут нам. Важно, что я сегодня не вижу их в новых редакциях документов", – обратил внимание Зеленский, подчеркнув, что вопрос уступок сейчас "не является актуальным".

"Вопрос территорий – болезненный. Потому что Россия хочет того, что она хочет... Американские партнеры четко меня поняли... Безусловно, у нас разные позиции с Россией по территориям. Это надо понимать и абсолютно открыто об этом говорить... Надеемся, американская сторона как медиатор будет предлагать различные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус", – добавил глава государства.

Один из журналистов спросил, правда ли то, что Америка требует от Украины отдать земли на Донбассе, которые еще не являются оккупированными Россией.

Президент ответил дипломатично. Он призвал уважать делегацию Соединенных Штатов, после чего сказал: "Я не считаю, что США что-то требовали. Я воспринимаю нас как стратегических партнеров, поэтому я бы так сформулировал, что вопрос территорий – российское видение и российские требования – мы услышали от Соединенных Штатов Америки. Мы это воспринимаем как требования Российской Федерации. И поэтому я также ничего не мог требовать от США. Я передал коллегам из США, чтобы они передали русским наше видение".

– Источники AFP 15 декабря заявили, что американские переговорщики до сих пор хотят, чтобы Украина уступила контроль над Донецкой и Луганской областями, но Киев сопротивляется Вашингтону.

– Отметим, что Кремль уже отвергал мирный план из 28 пунктов, на котором настаивали США. Сейчас же Москва готовит почву для отклонения обновленного проекта завершения войны.

