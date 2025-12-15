'Важно, чтобы мир стал достойным': Зеленский заявил, что переговоры в Берлине проходили непросто

Переговоры Украины и США в Берлине 14–15 декабря не были простыми, но они были продуктивными. Важно, чтобы результат – то есть окончание полномасштабной войны – был справедливым.

О диалоге с американской делегацией высказался президент Владимир Зеленский, который в понедельник, 15 декабря, выступил на закрытии Немецко-украинского экономического форума. Трансляция велась на YouTube-канале ОП.

"Нужно не забывать, откуда в Европу пришла война"

Зеленский, рассказывая об экономическом сотрудничестве двух стран, вспомнил и о встречах, организованных в столице ФРГ ради мира.

"Вчера и сегодня здесь, в Берлине, состоялись наши консультации с американской стороной... У нас всегда такие разговоры, они непростые, скажу вам честно. Но разговор был продуктивный, много, очень много деталей. И важно, чтобы мир стал достойным. Для нас это важно", – сказал глава государства.

"Есть такое важное слово, на котором мы очень часто фокусируемся, – достоинство. Это то, что остановило Россию. Люди такие в Украине", – добавил он.

Дипломатия, направленная на мирное урегулирование, будет продолжаться. "Нужно встречаться, работать для создания достойных условий для завершения войны. Нужно не забывать, откуда в Европу пришла эта война, кто ее принес, и кто делает абсолютно справедливые вещи, чтобы защититься от этой войны", – напомнил президент.

Он призвал Европу объединиться, чтобы "вернуть справедливость".

– Мирные переговоры в Берлине 14 декабря продолжались более пяти часов. Второй раунд 15 декабря длился около двух часов.

– Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал эти встречи конструктивными и продуктивными. Он призвал "не поддаваться на слухи и провокации": мол, американская команда "работает чрезвычайно конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению".

