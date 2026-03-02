"Это наше общее большое достижение": в Польше признали бизнес-успехи украинцев

Украинцы зарегистрировали в Польше около 90 тысяч "ФОПов" (физические-лица предприниматели) и 20 тысяч акционерных обществ, работая в правовом поле Европейского Союза (ЕС). В свое время Польша заявила о готовности помогать Украине материалами и экспертизой для восстановления инфраструктуры.

Об этом сообщил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый в интервью "Интерфакс-Украина". По словам польского политика, украинские граждане зарегистрировали на территории Польши около 90 тысяч ФЛП и примерно 20 тысяч акционерных обществ.

По его словам, это свидетельствует не только о высоком уровне предпринимательской активности, но и о способности украинцев работать по европейским правилам. Польша, как член Европейского Союза, предоставляет четкое правовое поле, в котором украинские бизнесмены уже уверенно ориентируются.

Чажастый подчеркнул, что эти предприниматели фактически интегрировались в юридические и экономические условия ЕС, научились пользоваться европейскими инструментами поддержки бизнеса и работать в рамках сложной, но прозрачной бюрократической системы. По его мнению, это является общим достижением Польши и Украины и важным фундаментом для будущего экономического сотрудничества.

Отдельно маршалок Сейма обратил внимание на перспективы послевоенного восстановления Украины. Он отметил, что Польша готова помогать не только экспертизой, но и практическими ресурсами – в частности, строительными материалами для восстановления и развития инфраструктуры. Польская сторона имеет опыт работы с европейскими фондами, отлаженные механизмы реализации масштабных проектов и административные структуры, которые могут быть полезными для Украины.

В то же время Чажастый уточнил, что конкретные объемы финансирования, материальной помощи и форматы сотрудничества будут определяться уже на уровне правительств обеих стран. Однако само наличие десятков тысяч украинских бизнесов в Польше он назвал весомым аргументом в пользу углубления экономических связей и совместного участия в европейских программах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 5 марта 2026 года Польша отменяет спецзакон для украинцев и переводит их на общеевропейские правила временной защиты, с постепенным сворачиванием льгот. Люди, которые работают и платят взносы, почти не почувствуют изменений, тогда как наиболее уязвимые категории потеряют часть социальной и медицинской поддержки.

