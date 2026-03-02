'Мы готовы распространять свой опыт': Зеленский отметил, что на Ближнем Востоке не сбивают 100% ракет и 'Шахедов'

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что эти события показали, насколько это непросто – дать 100-процентную защиту от ракет и "Шахедов". Учитывая это, опыт, который имеет наша страна, во многом незаменим.

Украина готова распространять его и помочь тем народам, которые помогли нам – этой зимой и вообще за время этой войны. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в воскресенье, 1 марта.

"Даже в странах Залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем пока предоставили нам партнеры, и большее количество имеют систем – все равно сбивают не всю баллистику. Есть и "Шахеды", которые не остановила ПВО в регионе", – отметил он.

Зеленский отметил, что Европа должна обеспечить себя реальной силой и способностью защищать свои небо, землю и море от любых типов атак. В частности, для этого надо построить достаточные объемы производства средств ПВО – и против дронов, и против баллистики.

По словам главы государства, Украина детально фиксирует каждое изменение ситуации вокруг Ирана – задействованы украинская разведка и МИД. Этот процесс происходит в координации с партнерами.

"Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно. Иранский народ долго был фактически в одиночку против насилия – против иранского режима. Этот режим, который убил десятки тысяч своих граждан только за последние месяцы и который всегда поддерживал и организовывал войны в регионе, который дал России "Шахеды" и технологию их производства, этот режим сам определил отношение к нему", – заявил президент.

Он также подчеркнул важность безопасности в регионе и роль США в сдерживании агрессии.

