Украина хочет заморозить войну на текущей линии соприкосновения и создать 30-км зону безопасности, – Келлог

Украинские власти настаивают на замораживании боевых действий с Россией по текущей линии фронта. После этого Киев планирует создать 30-километровую демилитаризованную зону.

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Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News. Он также объяснил, как планируется образовать зону безопасности.

"Украина согласна на всеобъемлющее перемирие по суше, морю и воздуху минимум на 30 дней с возможностью продления. И готова сделать это уже сегодня", – сказал Келлог.

По его словам, Киев хочет прекратить боевые действия вдоль текущих линий соприкосновения с последующим установлением 30-километровой демилитаризованной зоны. Речь идет об отводе войск на 15 километров с каждой стороны.

"Киев рассматривает вариант с отходом украинских военных на 15 км и ожидает, что США убедят Россию сделать так же. Получится 30-километровая зона, за которой можно следить" – пояснил спецпредставитель Трампа.

Кит Келлог добавил, что если Россия согласится на перемирие в войне, Трамп сможет обеспечить его соблюдение.

Как известно, Соединенные штаты активно участвуют в переговорах по достижению мира в Украине. Представители Белого дома проводили встречи как с украинской стороной, так и с российской.

Напомним, что спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что во время переговоров в Лондоне 23 апреля США представили Украине 22 "конкретные условия" для урегулирования войны с Россией. И Киев на них согласился. По его словам, сначала следует достичь полного прекращения огня минимум на 30 дней. Это, по мнению Келлога, должно "остановить убийства" и привести к мирному договору.

Как сообщал OBOZ.UA:

В конце апреля Кит Келлог заявил, что Россия не выиграет войну. Он призвал российского диктатора Владимира Путина признать изменение ситуации в пользу Украины. По его словам, за последние полтора года РФ не достигла серьезных успехов на фронте и потеряла сотни тысяч солдат.

Также Келлог назвал "абсурдом" объявление главой Кремля Владимиром Путиным так называемого трехдневного перемирия в честь 9 мая. Он подчеркнул, что Трамп пытается достичь долгосрочного, по меньшей мере 30-дневного, прекращения огня.

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