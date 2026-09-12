Украина готовится к новому раунду трехсторонних мирных переговоров: Буданов сообщил, когда они могут состояться

Новая попытка переговоров о прекращении войны в Украине может состояться уже в октябре этого года. Если такие переговоры состоятся, то в трехстороннем формате, заявил 12 сентября на полях встречи YES в Киеве глава Офиса президента, бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов.

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Чиновник не уточнил ни третью сторону в переговорах, ни место возможной встречи. Так или иначе, Киев уже ведет соответствующую подготовку к таким переговорам.

"Готовимся. На октябрь", – как всегда лаконично ответил Буданов на вопрос, готовится ли следующий раунд переговоров о мире.

Глава Офиса президента подчеркнул, что речь идет именно о трехстороннем формате переговоров.

Что ещесказал Буданов

Выступая на встрече YES, Кирилл Буданов подчеркнул: агрессоров можно лишь "принудить к реальным переговорам", и для этого "необходимо железное единство Украины, Европы и Соединённых Штатов".

Бывший глава украинской разведки считает, что в настоящее время российская военная угроза другим странам не уменьшается. Наоборот, по его словам, "война не постучится в их двери, она выбьет их сапогом". Но Украина готова помогать своим партнерам во всем.

"Украинская армия сегодня самая сильная в Европе. Мы готовы к открытому сотрудничеству – от Drone Deal до глубокого объединения усилий. Но любые внутренние разногласия или раскол играют исключительно на руку врагу. Только вместе мы – сила", – сказал он.

Переговорный трек

Напомним: госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киеве и Москве "содержательными" и выразил надежду, что они помогут проложить путь к возобновлению переговоров.

Речь идет о визите Виткоффа и Кушнера в Киев 6 сентября, когда состоялись их переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. Накануне американцы посетили Москву, где встречались с главарем Кремля Владимиром Путиным.

После встречи в Киеве со спецпосланцами президента США Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вернуться к трехсторонним переговорам о прекращении войны с участием США и России. Также он сообщил о договоренности о следующей встрече с участием представителей Украины, США и Европы. По его словам, "Украина находится в хорошей позиции для мирных переговоров".

Как сообщал OBOZ.UA, личная встреча Владимира Зеленского и президента США Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.

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