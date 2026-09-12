Зеленский заявил, что Украина находится в хорошей позиции для мирных переговоров

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина находится в сильной позиции для мирных переговоров. Также он предложил российскому диктатору Владимиру Путина встретиться на саммите G20 в Майями, который состоится в декабре 2026 года.

Видео дня

Сильную позицию Киева для переговоров Зеленский аргументировал огромными потерями российской оккупационной армии. Об этом сообщает DW.

Переговоры с позиции силы

Комментируя визит американской делегации в лице Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера не только в Москву, но и в Киев, президент Украины отметил, что это является "хорошим сигналом". Зеленский рассказал, что четко дал понять представителям США, что у Украины страны есть все возможности для переговоров по прекращению конфликта.

Украинский президент снова напомнил, что Россия теряет более 30 тыс. солдат ежемесячно. Зеленский заявил, что это означает, что Москва платит большую цену за небольшие достижения на поле боя.

"Вот почему мы считаем, что сейчас у нас хорошая позиция для переговоров", – сказал Зеленский, добавив, что его страна сильнее прошлогоднего.

Зеленский заявил, что обсуждал с двумя посланниками прекращение огня по энергетике и зерновому коридору, которое могло бы стать отправной точкой для мира.

НапомнимЮ президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что главарь Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение о прекращении войны против Украины. По словам американского лидера, все якобы зависит от действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!