Зеленский ответил, где может состояться следующая трехсторонняя встреча

Следующая трехсторонняя встреча по вопросу прекращения войны может состояться в Объединённых Арабских Эмиратах, Швейцарии или Турции. По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже получала приглашения от различных стран, готовых принять переговоры.

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Среди ключевых вопросов потенциальной встречи он назвал энергетику, зерно и гуманитарные вопросы, в частности обмен пленными. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Где может состояться встреча

Президент отметил,что для проведения следующей трехсторонней встречи рассматриваются несколько стран.

"Встреча может состояться в Эмиратах, Швейцарии, Турции, в других странах. У нас есть опыт, есть приглашения от разных стран", – сказал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что важно не только проведение переговоров, но и достижение конкретных договоренностей по их итогам.

Какие вопросы будут обсуждаться

По словам Зеленского, среди тем потенциальной встречи будут вопросы энергетики и зерна.

"Энергетика, зерно, разумеется, будут обсуждаться. Нужно не только обсуждать, но и добиваться конкретного результата", – подчеркнул президент.

Отдельно он акцентировал внимание на гуманитарном направлении. По его словам, одним из главных вопросов должен стать обмен военнопленными.

"И третье, а может, и первое на сегодняшний день, – это гуманитарные вопросы, и прежде всего – обмен пленными. Нужно увеличивать количество обменов и ускорять их", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в воскресенье, 6 сентября, впервые посетили Украину. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии.

Уиткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

По словам Виткоффа, США стремятся к дипломатическому завершению войны в Украине и ожидают скорого объявления о начале трехсторонних переговоров. Американская делегация привезла в украинскую столицу важные идеи, которые ранее обсудила во время визита в Москву.

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