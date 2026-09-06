США хотят добиться прорыва в мирных переговорах до зимы: стали известны новые подробности переговоров в Киеве

Специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ходе переговоров в Киеве 6 сентября подчеркнули стремление добиться прогресса в процессе завершения российско-украинской войны до наступления зимы. Представители США также заявили о намерении работать со сторонами над обновленным предложением мирного соглашения.

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О деталях переговоров сообщило издание Axios. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским представители президента США Дональда Трампа заявили, что их "вдохновила содержательная дискуссия", и выразили надежду на дальнейший прогресс в переговорном процессе.

Подготовка к зиме

По данным Axios, во время встречи Зеленский поднял вопрос о подготовке Украины к зимнему периоду в условиях войны. Украинская сторона попросила Соединенные Штаты помочь стране пережить сложную зиму.

В то же время Виткофф и Кушнер подчеркнули, что хотели бы добиться прогресса в переговорах еще до наступления зимы. Именно этот вопрос стал одним из направлений обсуждения во время встреч в Киеве.

Другой собеседник Axios, принимавший участие в переговорах 6 сентября, сообщил, что встречи "прошли хорошо". По его словам, Виткофф и Кушнер намерены продолжить работу со сторонами над "обновленным" предложением мирного соглашения.

"Дела могут двигаться в правильном направлении, если все вовлечённые стороны приложат дальнейшие усилия", — заявил собеседник издания.

Обновленное предложение

В то же время источники в других западных СМИ отмечают, что участники переговоров в целом исходили из того, что завершение войны до наступления зимы маловероятно.

Представители США, однако, считают, что к этому времени стороны могут добиться прогресса в переговорном процессе. Виткофф и Кушнер после встречи с Зеленским заявили, что рассчитывают на дальнейшее продвижение переговоров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о визите представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев 6 сентября и их переговорах с украинской стороной.

Напомним, 6 сентября специальные посланники президента США Виткофф и Кушнер прибыли в Украину. У обоих делегатов была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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