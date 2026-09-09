"Положить конец конфликту": Рубио анонсировал важные шаги для возобновления переговоров между Украиной и Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время продолжится переговорный процесс о мирному урегулировании российско-украинской войны. При этом Соединенные Штаты хотят пока лишь разработать "дорожную карту" для возобновления переговоров.

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Также он утверждает, что переговоры американской делегации в Киеве и Москве "были содержательными". Об этом Рубио заявил в комментарии журналистам во время визита в Колумбию.

Переговоры без прогресса

Рубио назвал переговоры с участием спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в России и Украине и содержательными. При этом он уточнил, что не хотел бы оценивать переговоры как продуктивные или непродуктивныею.

Госсекретарь подтвердил, что стороны обсуждали новые идеи, чтобы положить конец конфликту России и Украины. Также он Рубио отметил, что значительного прогресса в достижении компромиссов между Украиной и Россией не произошло.

В то же время он надеется, что благодаря таким встречам удастся проложить путь к возобновлению переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США.

"Поэтому я не хочу быть слишком оптимистичным, но и не пессимистичным в том смысле, что, на мой взгляд, в течение ближайших нескольких недель есть возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к выводу, который будет приемлем для обеих сторон, ведь именно это и нужно, чтобы положить конец конфликту – обе стороны должны согласиться на это", – сказал Рубио.

Напомним, в Кремле вновь рассказали о якобы горячем желании России закончить войну против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы стремится к мирному урегулированию и надеется на возобновление переговоров в формате Украина – Россия – США.

Как сообщал OBOZ.UA, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые посетили Украину. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии.

Уиткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

По словам Виткоффа, США стремятся к дипломатическому завершению войны в Украине и ожидают скорого объявления о начале трехсторонних переговоров. Американская делегация привезла в украинскую столицу важные идеи, которые ранее обсудила во время визита в Москву.

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