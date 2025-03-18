Украина готова на взаимное прекращение ударов по объектам энергетики, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность прекращения ударов по энергетическим объектам РФ. Украина готова сделать такой шаг, если эта договоренность будет выполняться с обеих сторон.

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Об этом Зеленский сказал на видеоконференции с журналистами. Соединенные Штаты Америки должны быть гарантами выполнения этого соглашения.

"Мы готовы на такой шаг, если это будет выполнено с обеих сторон. Когда мы договариваемся, что две стороны прекращают удары по энергетическим объектам при посредничестве американской стороны. Если США являются гарантами выполнения этого соглашения", – заявил глава государства.

"Мы всегда поддерживали позицию не бить каким-либо оружием по энергетике", – добавил Зеленский.

Напомним, что 18 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Кремль отверг идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп позже заявил, что его разговор с Путиным был "очень хорошим и продуктивным". Они договорились о немедленном прекращении огня "по всей энергетике и инфраструктуре".

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