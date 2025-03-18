Трамп проводит телефонные переговоры с Путиным: первые подробности

Во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как и анонсировалось накануне, американский лидер позвонил по телефону своему российскому коллеге утром по местному времени.

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Об этом сообщил заместитель председателя аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети Х. По его информации, сейчас разговор "проходит хорошо".

"Это происходит сейчас – президент Трамп находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 по местному времени. Звонок проходит хорошо, и все еще продолжается", – написал Скавино.

В Белом доме добавили, что телефонные переговоры проходят уже полчаса. В администрации президента США также анонсировали, что сразу после завершения разговора с Путиным Трамп выйдет в печать с комментариями.

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