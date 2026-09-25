"Путин явно не спешит с окончанием войны": Зеленский рассказал о переговорах в США относительно давления на Россию и позиции Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время визита в США обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом усиление санкционного давления на Россию. По его словам, глава Белого дома считает, что и Украина, и РФ стремятся к завершению войны, однако российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности как можно скорее прекратить боевые действия.

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