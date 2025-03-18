Путин согласился на 30-дневное прекращение огня, но с ограничениями: о чем идет речь

Российский диктатор Владимир Путин поддержал идею американского президента Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов. Пока речь идет только об ударах по энергетической инфраструктуре.

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Об этом одновременно сообщили Кремль и Белый дом. Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление развединформации Украине.

Московское заявление практически не отличается от предыдущих, неофициальных заявлений российского диктатора. В частности, Кремль потребовал остановить мобилизацию в Украине, а также полностью прекратить военную помощь и предоставление разведданных.

Отмечается, что Путин уже дал военным соответствующую команду.

Также в Кремле был повторен тезис о необходимости учитывать "необходимость устранения первопричин кризиса" и "законные интересы России в области безопасности".

В будущем будут проведены переговоры по разработке инициативы по безопасности судоходства в Черном море. Для этого будут созданы экспертные переговорные группы между РФ и США.

В заявлении администрации Трампа отмечено, что "оба лидера согласились, что этот конфликт нужно завершить продолжительным миром".

"Лидеры договорились, что движение в мир начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", – заявили в Белом доме.

Также в заявлении Белого дома отмечено, что "улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет огромные преимущества".

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме сделали несколько заявлений еще накануне разговора Дональда Трампа с Путиным. В администрации президента США отметили, что Трамп готов привлечь рычаги давления на Москву, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий.

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