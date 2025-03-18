Готовятся новые наступления армии РФ: Зеленский рассказал о намерениях Путина в ближайшие месяцы

Российский диктатор Владимир Путин хочет провести наступления на Запорожском, Харьковском, Сумском направлении и на востоке Украины. Он намерен использовать это как ультиматум в дальнейших переговорах о прекращении огня.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на видеоконференции с журналистами.

"Путин хочет осуществить наступление на нескольких направлениях в ближайшие месяцы, чтобы использовать это как ультиматум. Его намерения – зайти максимально на наши территории, привлечь максимально людей, чтобы в какой-то момент пойти на ceasfire с ультимативными месседжами, чтобы быть в более выгодной позиции и чтобы было давление на Украину, на меня и на людей", – сказал Зеленский.

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