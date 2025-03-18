'Договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике': Трамп назвал разговор с Путиным 'хорошим и продуктивным'

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам политика, он была "очень хорошим и продуктивным", они договорились о немедленном прекращении огня "по всей энергетике и инфраструктуре".

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Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. "Мы будем быстро работать над достижением полного прекращения огня и, в конце концов, над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной", – отметил он.

Американский президент утверждает, что Путин хочет, чтобы война и смерти военных прекратились, так же, как и украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Трампа, с Путиным он также обсудил "много элементов мирного договора".

"Этот процесс сейчас идет полным ходом, и мы, надеемся, ради человечества, сделаем эту работу!" – резюмировал президент Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По его результату, Кремль отверг идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Трамп и Путин договорились продолжать "технические переговоры" по поводу прекращения огня на море и, в дальнейшем, полного прекращения огня и устойчивого мира. Кроме того, есть договоренность об обмене пленными по формуле 175 на 175.

В Белом доме прокомментировали переговоры Трампа и Путина. Там считают, что РФ, как и США, привержены окончанию войны "крепким миром".

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