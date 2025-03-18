'Это его старые ультиматумы': Зеленский сказал, какие жесты Путина будут свидетельствовать о реальном желании мира

Кремлевский диктатор Владимир Путин специально выносит на общественность чувствительные вопросы и требования к Украине. Он не демонстрирует подлинного стремления к миру, ведь даже не согласился на обмен военнопленными "всех на всех".

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на видеоконференции с журналистами 18 марта. Глава государства указал: во время разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин озвучил старые ультиматумы, которые были еще с начала войны – о слабой украинской армии и ее разоружении.

"Он понимает, на чем может "играть". Как, например, с ситуацией о временных поставках нам оружия", – отметил Зеленский.

На вопрос, какие жесты может сделать российский главарь, чтобы показать реальное желание прекращения войны, президент ответил:

"Отдать всех пленных. Это реально продемонстрирует его желание к окончанию войны. Ему не нужны эти люди, и они не представляют угрозы для него. Мы их снова не отправим на фронт – им нужно лечение и помощь. И второе – это реальное прекращение огня. Хотя они его и постоянно нарушают".

Также он указал на то, что Путин в разговорах с Трампом обсуждает широкий круг вопросов, как Иран и так далее, чтобы исключить из поля зрения США Украину.

"У Соединенных Штатов и России есть много сфер для обсуждений, и он это использует. Но я не хочу, чтобы Украина была в списке "меню Путина". Мы не какой-нибудь салат", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным 18 марта стало известно, что уже 19-го числа Украина и Россия проведут обмен военнопленными по формуле 175 на 175. Также государство-агрессор передаст украинской стороне 23 тяжело раненых воинов Сил обороны, что в Кремле цинично назвали "жестом доброй воли".

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