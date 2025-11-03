'Украина – форпост в этой войне': Зеленский пообещал бороться, чтобы решение о замороженных активах РФ приняли до конца года

Украина будет бороться за то, чтобы Евросоюз до конца года принял положительное решение об использовании замороженных активов России в пользу Украины. В частности о выделении репарационного кредита в 140 миллиардов долларов США.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга после совещания с участием премьер-министра Юлии Свириденко. Он выразил уверенность, что Европа и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Мы очень хотим, чтобы после положительного политического решения на прошлом заседании (Европейского совета 23 октября. – Ред.) было положительное, реальное решение до конца этого года. Мы будем за это бороться", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не останется наедине в этой войне.

"Если война не закончится в этом году, хотя я считаю, что все должны прилагать максимум усилий, чтобы она остановилась, и санкционные шаги государств-партнеров Америки, Европы свидетельствуют именно о давлении на "русских", чтобы они остановились и начали переговоры, но если этого не произойдет, Украина должна быть уверена, что она не в одиночку переживает такой сложный период, и что у нас есть прежде всего финансы, а не только дружеские слова. Поэтому Европа, понимая, что Украина – форпост в этой войне, будет нас поддерживать. Я в этом абсолютно уверен", – подчеркнул Зеленский.

Инструмент использования замороженных российских активов может быть разным, главное – чтобы они работали в пользу Украины и помогли ей выстоять.

"Единственное на сегодня логичное решение – это взять деньги из замороженных активов, или под замороженные активы. Это уже инструмент, каким образом можно получить эти деньги и дать возможность Украине выстоять, бороться, жить", – отметил Зеленский.

Напомним, что Европейский Союз еще до 25 декабря, то есть до нынешнего Рождества, должен принять решение о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита. Речь идет о деньгах из замороженных в Европе активов страны-агрессора России.

Что предшествовало

Партнеры Украины обсуждают пути покрытия дефицита украинского государственного бюджета на следующий год. Среди прочего было предложено создание странами ЕС так называемого репарационного кредита – такое название ему дали, потому что деньги планируется взять из замороженных российских активов.

Однако Европейский совет будет рассматривать вопрос замороженных российских активов только в декабре. Как сообщил Дональд Туск, сейчас среди руководства стран ЕС "продолжаются обсуждения" деталей, причем Бельгия и Люксембург еще не убеждены в необходимости передачи Украине указанных средств страны-агрессора. Туск также сказал, что венгерская сторона выступает "как всегда, против".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся "дожать" до конца года. В таком случае деньги направят в первую очередь на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

