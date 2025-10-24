'Это политическое решение': Фредериксен сказала, когда Украина сможет получить 'репарационный кредит'

Европейский Союз еще до 25 декабря, то есть до нынешнего Рождества, должен принять решение о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита. Речь идет о деньгах из замороженных в Европе активов страны-агрессора России.

Об этом 24 октября сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после заседания "коалиции решительных". Она подчеркнула, что это "политическое решение", которое к тому же "не имеет альтернативы".

Что сказала Фредериксен

"Это правильная идея, что именно Россия должна платить ("репарационный кредит" Украине). Конечно, есть технические вопросы, есть очень много деталей, по которым еще надо работать, но в первую очередь это политическое решение и политический выбор. Я считаю, что мы должны работать таким образом, чтобы у нас было решение до Рождества. Чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины на последующие годы", – объяснила Фредериксен.

По ее словам, "некоторые коллеги считают это более сложным путем" в отличие от обнародованного. Метте Фредериксен не назвала этих "коллег" (хотя ранее их назвал польский премьер Дональд Туск), но отметила, что все равно у Европы нет "альтернативы", потому что Украине нужны деньги "чтобы не проиграть в войне".

"Я полностью уверена, что мы сможем это сделать. И я надеюсь, мы будем над этим работать с тем, чтобы получить решение до Рождества", – заверила премьер Дании.

Что предшествовало

Партнеры Украины обсуждают пути покрытия дефицита украинского государственного бюджета на следующий год. Среди прочего было предложено создание странами ЕС так называемого репарационного кредита – такое название ему дали, потому что деньги планируется взять из замороженных российских активов.

Однако Европейский совет будет рассматривать вопрос замороженных российских активов только в декабре. Как сообщил Дональд Туск, сейчас среди руководства стран ЕС "продолжаются обсуждения" деталей, причем Бельгия и Люксембург еще не убеждены в необходимости передачи Украине указанных средств страны-агрессора.

Он также сказал, что венгерская сторона выступает "как всегда, против".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский также рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся дожать до конца года. В таком случае деньги направят прежде всего на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

