"Сможем дожать до конца года": Зеленский рассказал, куда потратят замороженные активы РФ

Украина рассчитывает до конца года дожать вопрос использования замороженных российских активов и направить их прежде всего на оружие. Отмечается, что эти средства планируют распределить на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Нидерландов, передает корреспондент OBOZ.UA. Он отметил, что уже провел соответствующие переговоры с лидерами нескольких государств, и все меньше стран остаются скептическими по этому вопросу.

"Безусловно, если мы сможем использовать замороженные активы, а я начал в Дании во время саммита соответствующие разговоры, – мы видим положительную реакцию некоторых лидеров, которым я доказывал аргументы. Украина видит три главных пакета, на которые можно использовать эти деньги", – сказал Зеленский.

По его словам, приоритетным направлением расходования этих средств станет оружие. Президент уточнил, что речь идет о трех пакетах:

украинское производство , которое требует масштабирования для обеспечения собственных оборонных потребностей;

, которое требует масштабирования для обеспечения собственных оборонных потребностей; европейское оружие , которое Украина пока не производит;

, которое Украина пока не производит; американские системы, в частности противовоздушная оборона, которые критически важны для защиты неба.

"Мы готовы к пакету украинского производства и хотим, чтобы часть средств можно было использовать и на социальные нужды населения. Но прежде всего на оружие. Если мы с партнерами сможем дожать этот вопрос, думаю, до конца года все будет сделано", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз на данном этапе не готов выделить Украине 140 млрд в кредит под залог замороженных российских активов. Лидеры 27 стран-членов не достигли взаимопонимания из-за позиции Бельгии, Франции и Люксембурга, которые опасаются правовых последствий таких действий.

