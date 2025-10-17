Репарационный кредит Украине может увеличится: в ЕС "нашли" еще 25 млрд евро замороженных средств РФ

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность изъятия дополнительных 25 млрд евро замороженных российских средств, чтобы направить их на помощь Украине в дополнение к основному пакету резервов. Речь идет об активах, которые находятся не в депозитарии Euroclear, а на банковских счетах в ЕС.

Видео дня

Об этом пишет Politico, ссылаясь на полученным изданием документ. Отмечается, что "новые" средства хотят включить в число активов, которые используют для "репарационного кредита" – предполагается, что Украина будет возвращать этот кредит только после того, как Россия выплатит репарации в рамках потенциального мирного соглашения.

Основной план и дополнительный источник средств

ЕС уже обсуждает масштабный план по использованию около 140 млрд евро замороженных российских суверенных активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Эти средства планируется использовать как обеспечение для выдачи Украине крупного репарационного кредита.

Однако, согласно документу Еврокомиссии, в странах блока есть еще один значительный источник российских денег. Так, на частных банковских счетах по всему ЕС находятся еще примерно 25 млрд евро. Еврокомиссия намерена обсудить использование этих дополнительных средств для тех же целей – выдачи кредита Украине.

"Следует рассмотреть возможность распространения инициативы по предоставлению репарационного кредита на другие активы, арестованные в ЕС", – цитирует издание документ ЕК.

Юридические детали и сроки

Хотя ЕК хочет получить принципиальное согласие на использование дополнительных 25 млрд евро, юридическая сторона вопроса требует детальной проработки:

В документе отмечается, что "юридическая возможность распространения на такие активы подхода, использованного для репарационного кредита, детально не оценивалась" .

. Такая оценка должна быть проведена до принятия дальнейших решений.

ЕК стремится быстро заключить принципиальную договоренность, чтобы начать выплаты Украине уже ко II кварталу 2026 года. То есть весной следующего ода.

Кредит предполагается выдавать траншами. Он может быть направлен на две ключевые цели, обозначенные в документе:

Развитие оборонно-технологической и промышленной базы Украины и "ее интеграцию в европейскую оборонную промышленность".

Поддержку государственного бюджета Украины"при соблюдении соответствующих условий".

Германия и Франция активно настаивают на том, чтобы значительная часть кредита была направлена на закупку Украиной европейских вооружений, что также поддержит оборонно-промышленный комплекс самого ЕС.

Что касается основного кредита (на основе активов Euroclear), Бельгия требует безусловных гарантий от ЕС. ЕК предлагает создать систему двусторонних гарантий со стороны стран-членов. Эти гарантии будут преобразованы в общесоюзные, когда в 2028 году начнет действовать новый семилетний бюджет ЕС, что обеспечит "доступ к необходимой ликвидности, когда это потребуется для удовлетворения любого требования по гарантии".

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры ЕС стремятся достичь политического соглашения по репарационному кредиту для Украины на саммите 23 октября. А уже после этого начнется работа над конкретным юридическим предложением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!