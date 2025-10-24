'Как всегда, Орбан против': Туск сказал, когда Евросовет рассмотрит вопрос передачи замороженных российских активов Украине

Только в декабре текущего года Европейский совет будет рассматривать вопрос передачи замороженных российских активов Украине. Сейчас среди руководства стран ЕС "продолжаются обсуждения" деталей, причем Бельгия и Люксембург еще не убеждены в необходимости передачи Украине указанных средств страны-агрессора.

Об этом заявил польский премьер Дональд Туск. Он также уточнил, что венгерская сторона выступает "как всегда, против".

Когда будут рассматривать вопрос

"Европейский совет состоится в декабре, и это должен быть окончательный срок принятия решения: да или нет. И нам не следует играть эмоциями, потому что Украина не выиграет эту войну и не защитит себя от России без финансовой поддержки", – отметил Туск.

По его словам, дискуссии относительно замороженных активов РФ в ЕС еще продолжаются. В Бельгии, где хранится больше всего активов центробанка России, колеблются относительно решения, ведь такого еще никогда не было и к нему надо хорошо подготовиться.

Кто и почему против

"Бельгия боится, что она будет нести всю ответственность. Поэтому мы пытаемся убедить наших бельгийских друзей, что готовы построить механизм общей общеевропейской ответственности. Конечно, как всегда, Виктор Орбан против. Как он, собственно, против всех решений по Украине", – отметил премьер Польши.

Он добавил, что сегодня еще нельзя сказать, что Бельгия и Люксембург уже убеждены в необходимости передачи Украине замороженных активов РФ, "но есть определенный прогресс", и "есть шанс, что так произойдет".

На что нужны эти деньги

Дональд Туск подчеркнул, что будет лучше, если все страны согласятся на это, ведь "было бы справедливо" деньги страны-агрессора "использовать для восстановления Украины и финансирования ее обороны".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся дожать до конца года. В таком случае деньги направят прежде всего на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

