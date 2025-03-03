Украина должна согласиться на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, – Волтц

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц снова озвучил "условие" Украине для завершения войны с Россией. По его словам, Киев должен "согласиться на территориальные уступки", чтобы взамен получить гарантии безопасности.

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При этом гарантии безопасности должны быть "под руководством Европы", сказал политик в эфире CNN в воскресенье, 2 марта. Какие обязательства могли бы взять на себя Соединенные Штаты, Уолтц не уточнил.

В то же время он отметил, что страна-агрессор Россия со своей стороны должна согласиться на размещение европейских миротворцев в Украине.

"Я хочу сказать, что эта война должна закончиться, а для этого нужны территориальные уступки. Это потребует уступок со стороны России относительно гарантий безопасности. Для этого нужно, чтобы все стороны сели за стол переговоров. И мы очень упорно работаем над продвижением этих переговоров", – заявил советник Дональда Трампа.

Американский чиновник также не уточнил, о каких именно территориальных уступках он говорит.

"Мы не можем получить конкретику от украинцев, но очевидно, что это будет определенная территориальная уступка в обмен на дальнейшие гарантии безопасности", – сказал он.

По словам Уолтца, об этом говорилось во время предыдущих раундов переговоров.

"Это должны быть гарантии безопасности под руководством Европы, это частичный вклад Европы в собственную безопасность", – заявил Уолтц.

Отметим, что накануне Майк Уолтц снова раскритиковал стиль одежды президента Владимира Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме. Мол, он был "одет не так, чтобы решать вопросы", касающиеся мира.

Чиновник заявил, что ему непонятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия, ведь он "был "одет не так, чтобы решать такие вопросы".

Как сообщал OBOZ.UA, лидер демократов в Палате представителей Гаким Джеффрис призвал администрацию Дональда Трампа к зрелому лидерству в отношениях с Владимиром Зеленским. Сотрудничество необходимо сохранить ради стабильности в свободном мире, подчеркнул политик.

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