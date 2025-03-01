'Отношения с Зеленским нужно спасти': лидер демократов в Палате представителей призвал администрацию Трампа продемонстрировать зрелое лидерство

Лидер демократов в Палате представителей Гаким Джеффрис призвал администрацию Дональда Трампа к зрелому лидерству в отношениях с Владимиром Зеленским. По его словам, эти отношения необходимо сохранить ради стабильности в свободном мире.

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Об этом сообщает the hill. По словам Джеффриса, Вашингтон после второй мировой войны работал над созданием мирового порядка, основанного на правилах, и это отвечало интересам национальной безопасности США.

Он подчеркнул, что Америка должна оставаться гарантом безопасности, чтобы предотвратить глобальные конфликты.

"Эти отношения необходимо спасти ради блага свободного мира, если Америка и дальше хочет выполнять свою роль", – подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что лидерство Вашингтона после Второй мировой войны было направлено на защиту демократии, безопасности и недопущение глобальных конфликтов. Поэтому, по словам Джеффриса, администрация Трампа должна действовать ответственно и зрело, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации.

"Безусловно, нам нужно будет увидеть зрелое руководство со стороны администрации Трампа", – сказал он.

Напомним, накануне 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и Украина нуждается в гарантиях, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожал плечами".

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После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также, что "он может вернуться, когда будет готов к миру". В то же время украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять, и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

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