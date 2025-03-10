'У него нет другого выхода': Огрызко оценил, будет ли Трамп давить на Россию, и объяснил позицию Европы

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко выразил мнение, что Дональд Трамп, несмотря на нынешнюю риторику, в будущем может изменить свою позицию по отношению к России. По его словам, ситуация может развернуться так, что у американского лидера просто нет другого выхода, кроме как начать давить на Кремль.

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Об этом он сказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Огрызко отметил, что в настоящее время Трамп демонстрирует желание давить именно на Украину, но это лишь часть процесса.

По его словам, следует дождаться момента, когда украинские, британские и французские предложения по прекращению войны будут официально представлены американскому президенту.

Россия же, скорее всего, еще раз откажется от любых мирных инициатив, которые поставит Трампа в сложную ситуацию.

"И я думаю, что они не смогут не найти поддержки у американского президента, потому что там идет речь о вариантах прекращения войны. Так вот, если Трамп с этим согласится, эти предложения будут переданы Москве. А что мы слышим оттуда? Только то, что ни на что российский диктатор Путин соглашаться не хочет. Мол, идите по лесу, мы будем продолжать войну и так далее. И вот тогда у президента Трампа возникнет очень неприятная ситуация, потому что он скажет, хорошо, я заставил Украину согласиться на предложения для мира, а теперь меня Россия посылает в лес", – сказал эксперт.

Огрызко считает, что из-за своих особенностей характера – нарциссизма и желания быть лучшим – Трамп не позволит, чтобы Россия "вытирала у него ноги". В таком случае следует ожидать достаточно "болезненного" давления с его стороны на Москву.

"И вот тогда, я думаю, мы придем к интересным результатам. Так давайте запасемся терпением. Это недолго, еще несколько недель, когда, наконец, Россия официально отвергнет предложения о мире. И вот тогда мы сядем сбоку и увидим, как Трамп будет "воспитывать" Россию, причем достаточно "больно". Что касается европейцев, то у них не будет выбора. То есть, если они отступают перед угрозами России и не разместят свои войска в Украине, значит, признают, что россияне могут им диктовать свои условия. Это уже тоже выходит за пределы, так сказать, элементов здравого смысла. Думаю, что они все же пересилят себя и решат так, как потребуется им и Украине", – объяснил он.

Он также подчеркнул, что Трамп вынужден будет "воспитывать" Россию, поскольку другого выхода у него просто не будет. Иначе это будет выглядеть как откровенное пренебрежение со стороны Кремля, которое Трамп просто не сможет игнорировать.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что верит своему российскому коллеге, кремлевскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, с Россией проще иметь дело, чем с Украиной, по мировому урегулированию. Он намекнул, что Штаты могут "умыть руки" от посредничества в переговорах между Киевом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп заявлял, что "за последние несколько дней" был достигнут "значительный прогресс" в отношениях с Россией и Украиной. Он также отметил, что Украина "хочет соглашения", а российская военная угроза – это "полная мистификация".

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