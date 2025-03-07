'Я верю Путину': Трамп заявил, что ему с Россией договариваться проще, чем с Украиной

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что верит своему российскому коллеге, кремлевскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, с Россией проще иметь дело, чем с Украиной, относительно мирного урегулирования. Он намекнул, что Штаты могут "умыть руки" от посредничества в переговорах между Киевом и Москвой.

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Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 7 марта. При этом американский президент снова заговорил об отсутствии у Украины "козырей" и желания закончить войну.

"Я верю Путину, у нас с Россией хорошие отношения. Честно говоря, договариваться сложнее с Украиной, чем с РФ, и у Киева нет козырей", – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что "российский лидер хочет завершить конфликт".

Вместе с тем президент США заявил, что якобы не видит со стороны Украины желания завершить конфликт, не объяснив, как еще украинцы должны это желание продемонстрировать. Трамп просто в очередной раз обвинил Киев и намекнул, что Соединенные Штаты могут отойти от процесса мирного урегулирования.

"Если Украина не хочет урегулирования, мы уходим оттуда. Я это делаю, чтобы спасти жизнь людей, а не ради денег", – сказал глава США.

При этом Дональд Трамп не объяснил, как коррелируется его желание "спасти жизнь людей" с тем, что он заблокировал всю помощь Украине.

Однако он в очередной раз заявил, что дальнейшая поддержка Украины Соединенными Штатами будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам.

Вместе с тем, он открыто сказал, что Украина не получит на этих переговорах никаких гарантий безопасности от США.

"Прежде чем я вообще начну думать об этом, я хочу закончить войну", – так ответил Дональд Трамп на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.

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