США достигли 'большого прогресса' с Украиной и Россией в последние дни, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 6 марта объявил, что "за последние пару дней" достигнут "значительный прогресс" в отношениях с Россией и Украиной. Он также отметил, что Украина "хочет соглашения".

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Американский лидер не уточнил, имел ли он в указанный срок непосредственные контакты с представителями или диктатором страны-агрессора. Но, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, президент США отметил, что российская военная угроза – это "полная мистификация".

Возможность достижения мира в Украине американский президент почему-то связывает с ядерным оружием.

"Я скажу, что за последние пару дней мы добились значительного прогресса с Украиной и с Россией, и было бы здорово положить этому конец, чтобы нам не пришлось говорить о ядерной безопасности", – сказал он.

Трамп вновь повторил, что "было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия" – неделю назад он уже говорил, что намерен провести переговоры с РФ и КНР по разоружению.

"У нас, в России и США его (ядерного оружия) больше всего. Китай получит его столько же в течение четырех-пяти лет. И было бы здорово, если бы мы все смогли сдать ядерное оружие, потому что мощность ядерного оружия безумна", – сказал американский лидер.

Трамп утверждает, что и раньше пытался договориться с РФ касаемо разоружения.

"И я очень далеко продвинулся в этом процессе с Россией, несмотря на не облегчивший это обман "Россия, Россия, Россия". Это была полная мистификация, полная мистификация, сфальсифицированная некоторыми плохими людьми. Но, несмотря на это, я был очень близок к программе по денуклеаризации России", – заверил он.

Президент США добавил, что четыре года назад его усилия по разоружению остановили "некоторые плохие вещи, например, сфальсифицированные выборы", и поэтому ему "приходится возвращаться".

В чем именно он добился "значительного прогресса" со страной-агрессором, Трамп также не уточнил.

Но, как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор уже заявил, что РФ не собирается никому уступать в вопросе достижения мира в Украине. По его словам, оккупантам "ничего чужого не нужно", но и "своего" они не хотят отдавать.

Ранее Дональд Трамп неоднократно уверял, что Путин якобы настроен завершить "конфликт". По словам американского лидера, "необходимо соглашение с РФ – иначе война будет продолжаться".

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