'У него еще много козырей': посол США рассказал о следующих планах Трампа

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп имеет ряд средств для содействия мирному урегулированию войны в Украине. Среди них посол назвал усиление поставок оружия Киеву и пошлины и вторичные санкции.

Об этом Мэттью Уитакер сказал в эфире Fox News. Он проанализировал возможные следующие шаги Дональда Трампа, подчеркнув, что у него "еще много козырей".

"У президента Трампа еще много козырей, которые он может разыграть. Мы поставляем оружие НАТО, продаем американское вооружение и боеприпасы нашим союзникам по НАТО и Канаде, которые затем передают их Украине.Это безусловно можно увеличить, и процесс идет очень хорошо", – отметил Уитакер.

Он добавил, что Трамп может применять и другие инструменты, такие как пошлины и вторичные санкции, подчеркнув, что энергетическая дипломатия здесь уместна.

"Вы видели, что Индия недовольна тем, что на нее наложили ограничения. Китай и Бразилия, которые тоже покупают российскую нефть, должны быть готовы, если они не помогут миру положить этому конец. Так что у президента Трампа много карт, и я считаю, что энергетическая дипломатия здесь как раз уместна.", – подчеркнул посол.

