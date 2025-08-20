"Попал бы на первые полосы всех газет": Трамп сравнил Крым с Техасом и сделал заявление о встрече Путина с Зеленским

Президент США Дональд Трамп снова напомнил, что Россия оккупировала украинский Крым при президентстве Барака Обамы, а если бы это произошло при Трампе – СМИ, мол, припоминали бы ему это "20 лет". Также действующий президент США сравнил Крымский полуостров с Техасом.

Видео дня

Кроме того, Трамп высказался относительно возможной встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Заявления главы Белого дома привели СІаѕһ Report и Sky News.

Что сказал Дональд Трамп

Уже в который раз за последние дни президент США вспомнил об оккупированном Россией украинском Крыме. Правда, если раньше он говорил о полуострове как о безвозвратно потерянном для Украины – в этот раз Трамп упрекнул Обаму за бездействие в момент, когда российские войска захватывали Крым. А вскользь еще и обвинил СМИ в предвзятости.

"Если бы я отказался от этой территории, я бы попал на первые полосы всех газет на следующие 20 лет", – заявил президент США.

Он добавил, что СМИ не упоминают о том, что Крым был оккупирован во времена Обамы.

Далее же Трамп неожиданно сравнил Крымский полуостров с Техасом: они, в представлении президента США – практически одинаковы по размеру.

"Он (Крым. – Ред.) замечательный. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой красивый", – сказал Трамп.

В этом случае президент США снова продемонстрировал, что не очень дружит с цифрами: площадь Крыма составляет около 27 тыс. кв км, Техас же раскинулся на площади в более 695 тыс. кв км. Следовательно, этот американский штат по площади не только почти в 26 раз превышает Крым, но и больше всей Украины.

Рассуждая же о возможной встрече Зеленского с Путиным, Трамп выразил убеждение, что она состоится. Он заявил, что сейчас идет процесс организации этой двусторонней встречи.

Трамп отметил, что после того, как он встретился отдельно и с Путиным, и с Зеленским, они должны провести личную встречу – она, по мнению президента США, является необходимой.

"Они находятся в процессе организации встречи, но мы должны остановить убийства, их слишком много. Я спас сотни тысяч, может, миллионы людей, это хорошее ощущение", – выдал Трамп.

Также президент США признался, что его усилия по достижению мира в Украине "скорее инстинктивные, чем продуманные". Он заявил, что имеет "немного оптимистичный" настрой относительно мирных усилий, но признается, что закончить войну в Украине оказалось "сложно".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп сказал Путину, что тому придется встретиться с Зеленским, и призвал диктатора "быть реалистом". При этом Зеленского он призвал "быть гибким".

Также, по данным Bloomberg, после встречи с Зеленским и европейскими лидерами президент США позвонил Виктору Орбану и призвал премьера Венгрии снять вето на вступление Украины в ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!