"Украинцы сами определят, где проводить границы": Вэнс пообещал мирное урегулирование не позднее, чем через полгода

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мир в Украине может наступить уже в течение шести месяцев. По его словам, ключевые вопросы – территории и гарантии безопасности – должны решаться дипломатически.

Он отметил, что украинцы сами будут определять, где проводить свои границы. Об этом Вэнс рассказал в интервью американским СМИ.

По словам Вэнса, Россия признала, что не сможет установить в Украине марионеточный режим – главное требование, которое выдвигали в начале войны.

"Я не говорю, что россияне уступили во всем, но они признали, что Украина сохранит территориальную целостность после войны. Думаю, россияне впервые за 3,5 года пошли на значительные уступки Трампу и готовы были проявить гибкость в плане некоторых своих основных требований", – сказал вице-президент.

Также он заявил, что Россия не хочет прекращения огня и США не контролируют действия России, но если бы делали это, то война закончилась бы еще 7 месяцев назад.

Кроме того, Вэнс отметил, что украинцы сами определят, где проводить территориальные границы в своей стране. Он подчеркнул, что США продолжат требовать дипломатического урегулирования конфликта и не исключают возможности введения новых санкций против России, но в этом вопросе будут действовать последовательно.

При этом он заверил, что США не намерены направлять своих военных на территорию Украины, но остаются активными в вопросах гарантий безопасности Киеву.

По мнению Вэнса, для мирного урегулирования необходимо решить два ключевых вопроса — территории и гарантии безопасности. Россия, по его словам, будет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности для Украины.

"Мы не ожидаем, что конфликт завершится сразу, но надеемся, что мир будет достигнут не позднее чем через полгода", – подытожил вице-президент США.

Что предшествовало

22 августа президент Владимир Зеленский заявил, что во время последнего заседания Коалиции желающих Турция сообщила о готовности присоединиться к гарантиям безопасности. В частности Анкара может взять ответственность за морскую безопасность.

Кроме того, в сети X 23 августа Зеленский написал, что работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и все наработки будут готовы "в ближайшие дни".

Президент также сообщил, что провел разговор с исполняющим обязанности премьера Нидерландов Диком Схоофом. Во время переговоров также шла речь о гарантиях безопасности для Украины.

Как писал OBOZ.UA, по данным газеты Die Welt, Китай заявил о своей готовности отправить миротворцев в Украину, но если эти силы будут развернуты на основе мандата ООН. В Европе эта новость вызвала неоднозначную реакцию.

А США в рамках гарантий безопасности могут предоставить Украине воздушную поддержку и системы ПВО, чтобы закрыть небо над Украиной. Истребители Соединенных Штатов способны сыграть ключевую роль в обеспечении бесполетной зоны, сообщили Reuters.

